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النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎

الخميس 10/مايو/2018 - 08:30 ص
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
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مروى الجلاصي
 





أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في ندوة صحفية مساء يوم أمس الأربعاء 9 ماي 2018، النتائج الأولية للإنتخابات البلدية مع توزيع المقاعد، في بقية الدوائر التي أعلنت نتائجها تباعا من يوم الإثنين 7 ماي الجاري.


ومن بين النتائج التي تم الإعلان عنها، فقد تصدّرت حركة النهضة في بلدية تونس  ب 21 مقعدا من مجموع 60 مقعدا تليها حركة نداء تونس ب 17 مقعدا فيما حل التيار الديمقراطي في المركز الثالث ب 8 مقاعد.



كما أعلنت الهيئة، بأن نسبة المقاعد التي تحصلت عليها القائمات المستقلة في الإنتخابات البلدية بلغت 32.9 بالمائة، وأن نسبة الإقبال على الإنتخابات البلدية بلغت 35.6 بالمائة.

النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎
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