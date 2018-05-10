النهضة تستحوذ على 21 من مجموع 60 مقعد بالدوائر البلدية (صور)‎









أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في ندوة صحفية مساء يوم أمس الأربعاء 9 ماي 2018 ، النتائج الأولية للإنتخابات البلدية مع توزيع المقاعد، في بقية الدوائر التي أعلنت نتائجها تباعا من يوم الإثنين 7 ماي الجاري .





ومن بين النتائج التي تم الإعلان عنها، فقد تصدّرت حركة النهضة في بلدية تونس ب 21 مقعدا من مجموع 60 مقعدا تليها حركة نداء تونس ب 17 مقعدا فيما حل التيار الديمقراطي في المركز الثالث ب 8 مقاعد.









كما أعلنت الهيئة، بأن نسبة المقاعد التي تحصلت عليها القائمات المستقلة في الإنتخابات البلدية بلغت 32.9 بالمائة، وأن نسبة الإقبال على الإنتخابات البلدية بلغت 35.6 بالمائة.