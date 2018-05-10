الإنتخابات البلدية 2018.. حي التضامن الأقل من حيث الإقبال‎









إنطلقت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في ندوة صحفية مساء يوم أمس الأربعاء 9 ماي 2018، في الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية، في مختلف الدوائر الإنتخابية، حسب عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل القائمات.





وبينت الهيئة، أنّ الدائرة البلدية التضامن من ولاية أريانة، سجلت أضعف نسبة إقبال في الإنتخابات البلدية على المستوى الوطني بـ 18.46% تليها بلدية غزالة بنسبة 18.55%.





كما كشفت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنّ أعلى نسبة إقبال تمّ تسجيلها ببلدية مصدور من ولاية المنستير بـ 65.42%.