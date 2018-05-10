توزيع الفائزين في الانتخابات حسب الفئة العمرية





كشفت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018 أن الفائزين في المجالس البلدية أغلبهم أقل من 35 سنة حيث بلغت نسبتهم 37.16 بالمائة من المجموع وهو ما يمثل 2673 مقعدا وبذلك يحتلون المرتبة الأولى.

ويأتي في المرتبة الثانية حسب الفئة العمرية للفائزين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 36 و45 سنة وهم يمثلون 25.87 بالمائة أي 1861 مقعدا، ويمثل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 46 و60 سنة 29.75 بالمائة أي 2140 مقعدا، وفي المرتبة الأخيرة يأتي الذين تصل أعمارهم 60 سنة ويمثلون 7.23 بالمائة بـ520 مقعدا.



