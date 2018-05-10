ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توزيع الفائزين في الانتخابات حسب الفئة العمرية

الخميس 10/مايو/2018 - 08:29 ص
توزيع الفائزين في الانتخابات حسب الفئة العمرية
طباعة
محمد وليد الجموسي
 

 
كشفت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018 أن الفائزين في المجالس البلدية أغلبهم أقل من 35 سنة حيث بلغت نسبتهم 37.16 بالمائة من المجموع وهو ما يمثل 2673 مقعدا وبذلك يحتلون المرتبة الأولى.
ويأتي في المرتبة الثانية حسب الفئة العمرية للفائزين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 36 و45 سنة وهم يمثلون 25.87 بالمائة أي 1861 مقعدا، ويمثل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 46 و60 سنة 29.75 بالمائة أي 2140 مقعدا، وفي المرتبة الأخيرة يأتي الذين تصل أعمارهم 60 سنة ويمثلون 7.23 بالمائة بـ520 مقعدا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 8:50:18 AM