بالأرقام.. تعرف على تفاصيل الإنتخابات البلدية 2018‎









في ندوة صحفية عقدت مساء يوم أمس الأربعاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بأن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات البلدية التي جرت يوم الاحد 6 ماي الجاري ، قدرت بـ 35.6 بالمائة .





و وأوضحت الهيئة أنّ بلدية منزل حرب من ولاية المنستير احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة الإقبال على المستوى الوطني بـ.69.38 بالمائة تليها بلدية غنادة من نفس الولاية بـ68.27 بالمائة ثم دار علوش من ولاية نابل بـ65.42 بالمائة، وفي المقابل، سجلت بلدية التضامن بالدائرة الانتخابية أريانة أضعف نسبة إقبال في الانتخابات البلدية على المستوى الوطني بـ18.46بالمائة ثم بلدية غزالة من ولاية بنزرت بنسبة 18.55بالمائة.





وبلغ العدد الجملي القائمات المترشحة للانتخابات البلدية، 2074 قائمة، تحصلت 1939 منها على مقاعد في الدوائر البلدية التي ترشحت بها، وبلغت نسبة القائمات المتحصلة على مقاعد 93.49 بالمائة، في ما لم تتحصل 135 قائمة على أي مقعد أي بنسبة 6.51 بالمائة.





وبلغت نسبة المقاعد التي تحصلت عليها القائمات المستقلة في الانتخابات البلدية 32.9 بالمائة، وتصدرت حركة النهضة قائمة الأحزاب بحصولها على أكبر عدد من الأصوات بـ516379 صوتا أي بنسبة 28.64بالمائة، فيما نالت حركة نداء تونس 375896 صوتا بنسبة 20.85 بالمائة، واحتل التيار الديمقراطي المرتبة الثالثة بـ75619 صوتا (4.19 بالمائة)، ثم الجبهة الشعبية ب71150 صوتا (3.95 بالمائة).





وقبيل الشروع في التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية، ذكر رئيس الهيئة، محمد التليلي المنصري في كلمة بالمناسبة، بأهمية إنجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي 2018 الذي طال انتظاره بما يشكل لبنة جديدة تنضاف إلى لبنات المسار الديمقراطي وحلقة من حلقات تعزيز الديمقراطية التونسية الناشئة.





ولفت إلى المجهودات التي بذلتها كل الأطراف المتدخلة لإنجاح هذا المسار وتنزيل الباب السابع من الدستور حيز التنفيذ وتكريس الحكم المحلي ومبدأ التشاركية استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة.





وتطرق في هذا الشأن إلى صعوبة الاستحقاق الانتخابي وتعقد إجراءاته لوجستيا وبشريا وتقنيا وقانونيا مقارنة بالانتخابات عامة، ملاحظا النجاح في تجسيم مستويات جديدة تدعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في الحياة السياسية والشأن العام.



