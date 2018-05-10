مهرجان الربيع العربي للآداب والفنون ببوسالم يستعد للدورة 32

في اطار البرنامج الثقافي الوطني "تونس مدن الكتاب والآداب" وباشراف ودعم من وزارة الشؤون الثقافية ومندوبيتها الجهوية والمجلس الجهوي بولاية جندوبة تنظّم من 11 الى 13 ماي 2018 جمعية مهرجان الربيع العربي للآداب والفنون ببوسالم الدورة 32 .

ويتضمن برنامج التظاهرة منبرا حواريا حول موضوع "شعرية النص السردي وسردية النص الشعري " كما سيتم خلال هذه الدورة تكريم الموسيقي المايسترو عبد الرحمان العيادي ابن الجهة كما سيتم تكريم نادي المسرح بدار الثقافة بوسالم بعرض احدى مسرحياته التي توّجت بحصولها خلال السنة الماضية على 3 جوائز خلال فعاليات المهرجان الوطني للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب و من الاشياء الجديدة خلال التظاهرة أنه ستتم ترجمة القصائد والمداخلات التي ستقدّم خلال هذه الدورات وبمختلف اللغات الى اللغة الانقليزية من قبل الشاعرة سنية مدوري بصفتها استاذة انقليزية وستقدّم باللغتين وبطريقة تقنية عصرية الى جانب إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من شعراء الجهة لتقديم انتاجاتهم .