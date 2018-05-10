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شوقي السعيد: وليد سليمان الوحيد الذي تعمدت الإلتحام معه بخشونة

الخميس 10/مايو/2018 - 07:17 ص
شوقي السعيد: وليد سليمان الوحيد الذي تعمدت الإلتحام معه بخشونة
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الفجر الرياضي
 

أكد شوقي السعيد لاعب فريق الاتحاد السكندري، إن جميع الحكام يقومون بتفتيشه قبل كل مباراة بسبب أفكارهم بأني اتعمد الخشونة وشكوي بعض الاعبين بالدوري لهم.

وأشار شوقي، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم "، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولي"، إن عمرو ذكي لاعب الزمالك السابق أكثر اللاعبين الذي تسبب لي أرهقا اثناء مراقبتي له.

وتابع شوقي خلال تصريحاته، إن وليد سليمان صانع العاب فريق الأهلي اللاعب الوحيد الذي تعمدت الإلتحام معه بخشونة خلال مباريات الذي تجمعني ضده.

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