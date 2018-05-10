موعد مباراة أتليتكو مدريد ومارسيليا يوم الأربعاء 16-5-2018 بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
الخميس 10/مايو/2018 - 05:55 ص
أحمد عصام
يلتقي فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مع نظيره نادي مارسيليا الفرنسي، يوم الأربعاء 16-5-2018 على ملعب "ليون" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 1 HD.
يذكر ان أتليتكو مدريد اطاح بفريق الأرسنال بنصف النهائي، بينما فاز نادي مارسيليا علي نادي سالزبورج النمساوي.