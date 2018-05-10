في الذكرى الـ٢٥ على رحيل هالة فؤاد..١٠ معلومات عن الزوجة الوحيدة لـ أحمد زكي

تحل اليوم الخميس، الذكرى الخامسة والعشرين على رحيل الفنانة هالة فؤاد الزوجة الوحيدة للفنان الراحل أحمد زكي.





وفي السطور المقبلة، يستعرض " الفجر الفني " ١٠ معلومات عن هالة فؤاد..





١-ولدت هالة في السادس والعشرين من مارس عام ١٩٥٨.





٢-والدها هو المخرج الراحل أحمد فؤاد.





٣-تخرجت من كلية التجارة علم ١٩٧٩.





٤-تميزت بلعب دور الفتاة البريئة، وتنوعت أعمالها بين السينما والتلفزيون والمسرح، كما قدمت فوازير رمضان مع الفنان يحيى الفخراني وصابرين.





٥-تزوجت من الفنان أحمد زكي لكن زوجهما انتهى سريعًا بسبب رغبتها في العودة للفن وهو ما لم يرتضيه زكي، وأسفر زواجهما عن ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي.





٦-تزوجت مرة ثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابن آخر اسمه رامي.





٧-كانت ولادتها الثانية متعسرة، ما أسفر عن إصابتها لجلطات متلاحقة في رجلها في نهاية عام ١٩٩٠، ما جعلها تقرر الاعتزال وارتداء الحجاب.





٨-بعد اعتزالها، أصيبت بسرطان الثدي، وخضعت لرحلة علاج طويلة بين فرنسا ومصر، وقد أٌعلن شفائها مؤقتًا، ثم عاد إليها من جديد ولكن أكثر شراسة.





٩-توفي والدها أثناء فترة علاجها، وهو ما أثر عليها سلبًا.





١٠-نشرت الصحف خبر وفاتها مرتين، لكن تم تكذيب الأمر، وإعلان أن حالتها حرجة، لترحل عن عالمنا بشكل نهائي في العاشر من مايو عام ١٩٩٣.