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في الذكرى الـ٢٥ على رحيل هالة فؤاد..١٠ معلومات عن الزوجة الوحيدة لـ أحمد زكي

الخميس 10/مايو/2018 - 05:21 ص
في الذكرى الـ٢٥ على رحيل هالة فؤاد..١٠ معلومات عن الزوجة الوحيدة لـ أحمد زكي
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شيماء عطية
 
تحل اليوم الخميس، الذكرى الخامسة والعشرين على رحيل الفنانة هالة فؤاد الزوجة الوحيدة للفنان الراحل أحمد زكي.

وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن هالة فؤاد..

١-ولدت هالة في السادس والعشرين من مارس عام ١٩٥٨.

٢-والدها هو المخرج الراحل أحمد فؤاد.

٣-تخرجت من كلية التجارة علم ١٩٧٩.

٤-تميزت بلعب دور الفتاة البريئة، وتنوعت أعمالها بين السينما والتلفزيون والمسرح، كما قدمت فوازير رمضان مع الفنان يحيى الفخراني وصابرين.

٥-تزوجت من الفنان أحمد زكي لكن زوجهما انتهى سريعًا بسبب رغبتها في العودة للفن وهو ما لم يرتضيه زكي، وأسفر زواجهما عن ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي.

٦-تزوجت مرة ثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابن آخر اسمه رامي.

٧-كانت ولادتها الثانية متعسرة، ما أسفر عن إصابتها لجلطات متلاحقة في رجلها في نهاية عام ١٩٩٠، ما جعلها تقرر الاعتزال وارتداء الحجاب.

٨-بعد اعتزالها، أصيبت بسرطان الثدي، وخضعت لرحلة علاج طويلة بين فرنسا ومصر، وقد أٌعلن شفائها مؤقتًا، ثم عاد إليها من جديد ولكن أكثر شراسة.

٩-توفي والدها أثناء فترة علاجها، وهو ما أثر عليها سلبًا.

١٠-نشرت الصحف خبر وفاتها مرتين، لكن تم تكذيب الأمر، وإعلان أن حالتها حرجة، لترحل عن عالمنا بشكل نهائي في العاشر من مايو عام ١٩٩٣.
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