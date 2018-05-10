في الذكرى الـ٢٥ على رحيل هالة فؤاد..١٠ معلومات عن الزوجة الوحيدة لـ أحمد زكي
الخميس 10/مايو/2018 - 05:21 ص
شيماء عطية
تحل اليوم الخميس، الذكرى الخامسة والعشرين على رحيل الفنانة هالة فؤاد الزوجة الوحيدة للفنان الراحل أحمد زكي.
وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن هالة فؤاد..
١-ولدت هالة في السادس والعشرين من مارس عام ١٩٥٨.
٢-والدها هو المخرج الراحل أحمد فؤاد.
٣-تخرجت من كلية التجارة علم ١٩٧٩.
٤-تميزت بلعب دور الفتاة البريئة، وتنوعت أعمالها بين السينما والتلفزيون والمسرح، كما قدمت فوازير رمضان مع الفنان يحيى الفخراني وصابرين.
٥-تزوجت من الفنان أحمد زكي لكن زوجهما انتهى سريعًا بسبب رغبتها في العودة للفن وهو ما لم يرتضيه زكي، وأسفر زواجهما عن ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي.
٦-تزوجت مرة ثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابن آخر اسمه رامي.
٧-كانت ولادتها الثانية متعسرة، ما أسفر عن إصابتها لجلطات متلاحقة في رجلها في نهاية عام ١٩٩٠، ما جعلها تقرر الاعتزال وارتداء الحجاب.
٨-بعد اعتزالها، أصيبت بسرطان الثدي، وخضعت لرحلة علاج طويلة بين فرنسا ومصر، وقد أٌعلن شفائها مؤقتًا، ثم عاد إليها من جديد ولكن أكثر شراسة.
٩-توفي والدها أثناء فترة علاجها، وهو ما أثر عليها سلبًا.
١٠-نشرت الصحف خبر وفاتها مرتين، لكن تم تكذيب الأمر، وإعلان أن حالتها حرجة، لترحل عن عالمنا بشكل نهائي في العاشر من مايو عام ١٩٩٣.