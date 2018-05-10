. توقيت وتفاصيل مباراة ريال مدريد وليفربول يوم السبت 26-5-2018 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة





يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، يوم السبت 26-5-2018 على ملعب "كييف الأوليمبي" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت 1HD.





يذكر ان ريال مدريد قد هزم بايرن ميونخ في نصف النهائي، بينما فاز نادي ليفربول الإنجليزي علي فريق روما الإيطالي.



