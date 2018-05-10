راقصة شرقية: "ربنا مديني موهبة بطلعها".. ومحام: "إنتي محمد صلاح يعني"



وأضافت "كيتي" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية: "مش قصة فلوس، دي موهبة، أنا ربنا مديني موهبة بطلعها، زي ما يكون حد عنده طفل صغير بيغني دي موهبة".



من جانبه، رد عصام عجاج، المحامي، قائلًا: "إيه الموهبة؟.. محمد صلاح يعني موهبتك"، لافتا إلى أن هذه المهنة لا تفيد مصر وإنما تسيء لها.

قالت الراقصة الشرقية "كيتي"، إنها احترفت هذه المهنة لأنها تحبها، وموهوبة فيها، معقبة: "أنا ربنا مديني موهبة".