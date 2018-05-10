راقصة شرقية: "ربنا مديني موهبة بطلعها".. ومحام: "إنتي محمد صلاح يعني"
الخميس 10/مايو/2018 - 05:32 ص
نعيم يوسف
قالت الراقصة الشرقية "كيتي"، إنها احترفت هذه المهنة لأنها تحبها، وموهوبة فيها، معقبة: "أنا ربنا مديني موهبة".
وأضافت "كيتي" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية: "مش قصة فلوس، دي موهبة، أنا ربنا مديني موهبة بطلعها، زي ما يكون حد عنده طفل صغير بيغني دي موهبة".
من جانبه، رد عصام عجاج، المحامي، قائلًا: "إيه الموهبة؟.. محمد صلاح يعني موهبتك"، لافتا إلى أن هذه المهنة لا تفيد مصر وإنما تسيء لها.
وأضافت "كيتي" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية: "مش قصة فلوس، دي موهبة، أنا ربنا مديني موهبة بطلعها، زي ما يكون حد عنده طفل صغير بيغني دي موهبة".
من جانبه، رد عصام عجاج، المحامي، قائلًا: "إيه الموهبة؟.. محمد صلاح يعني موهبتك"، لافتا إلى أن هذه المهنة لا تفيد مصر وإنما تسيء لها.
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