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راقصة شرقية: "ربنا مديني موهبة بطلعها".. ومحام: "إنتي محمد صلاح يعني"

الخميس 10/مايو/2018 - 05:32 ص
راقصة شرقية: ربنا مديني موهبة بطلعها.. ومحام: إنتي محمد صلاح يعني
الراقصة كيتي
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نعيم يوسف
 
قالت الراقصة الشرقية "كيتي"، إنها احترفت هذه المهنة لأنها تحبها، وموهوبة فيها، معقبة: "أنا ربنا مديني موهبة".

وأضافت "كيتي" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية: "مش قصة فلوس، دي موهبة، أنا ربنا مديني موهبة بطلعها، زي ما يكون حد عنده طفل صغير بيغني دي موهبة".

من جانبه، رد عصام عجاج، المحامي، قائلًا: "إيه الموهبة؟.. محمد صلاح يعني موهبتك"، لافتا إلى أن هذه المهنة لا تفيد مصر وإنما تسيء لها.
المزيد عن: وائل الإبراشي محامي راقصة شرقية العاشرة مساء
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