محلل سوري: ليس من مصلحة إيران مواجهة إسرائيل وأمريكا



وأضاف "حزام" في مداخلة مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هذا الاعتداء هو بداية تحويل مسألة إيران لساحة صراع جديدة داخل الأراضي السورية.



وتابع المحلل السياسي السوري، أنه ليس من مصلحة إيران على الإطلاق مواجهة إسرائيل ولا أمريكا على الإطلاق، لأنه بذلك تفتح جبهة جديدة في الملف النووي، ومن ناحية أخرى ألا تعطي لإسرائيل ذريعة للاعتداء على الأراضي السورية.



وأشار إلى أن إيران خرجت عن الطوق في توسعاتها، وهناك تفاهمات بين الولايات المتحدة وروسيا لإخراجهم من سوريا، واستبعادها من المشهد بالكامل، وإسرائيل لها دور في هذا الأمر، وهو توجيه الضربات الاستباقة لاستمرار حالة الصراع.

قال محسن حزام، الكاتب والمحلل السياسي السوري، إن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية يستهدف المواقع الإيرانية داخل الأراضي السورية، وهو ضد أي استقرار يحدث على الأرض السورية.