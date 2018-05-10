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سفير الاتحاد الأوروبي: نشعر بأثر إيجابي للإصلاحات الاقتصادية في مصر

الخميس 10/مايو/2018 - 05:30 ص
سفير الاتحاد الأوروبي: نشعر بأثر إيجابي للإصلاحات الاقتصادية في مصر
السفير إيفان سوركوش
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نعيم يوسف
 
أكد السفير إيفان سوركوش رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن برنامج الإصلاح المصري، ورؤية 2030 هي رؤية جيدة وبها طموحات لتحقيق الرفاهية لمصر، ولذلك فإن الاتحاد يساعد مصر فيها.

وأضاف "سوركوش" في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن وضع الاقتصاد المصري في 2014 كان صعبا، ولكن نشعر بأثر إيجابي للإصلاحات الاقتصادية في مصر، والقيادة المصرية لديها إرادة لتحقيق الإصلاح، والاتحاد الأوروبي يقدم الدعم السياسي لهذه الإصلاحات.

وتابع السفير الأوروبي، أن السكان يشعرون بصعوبة الأوضاع، ولكن الاقتصاد الكلي به اقتصاد، وهناك توفير لفرص عمل للشباب، وهناك تشريعات حديثة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، موضحًا أنهم يدعون المستثمرين للاستثمار في مصر، التي لديها قصة نجاح بين دول الجوار.
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