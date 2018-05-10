توسنو بطل كأس روسيا للمرة الأولى في تاريخه

توّج فريق "توسنو" من ضواحي لينينغراد بلقب بطل كأس روسيا لكرة القدم، على حساب "أفانغارد" من مدينة كورسك، بفوزه عليه 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الأربعاء.

وسجل هدفي توسنو كل من أليكسي سكفورتسوف وريزيان ميرزوف، في الدقيقتين 10 و80 على الترتيب، فيما سجل إيغور كيرييف هدف أفانغارد الوحيد في الدقيقة 16 من زمن اللقاء.

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها توسنو بلقب بطل كأس روسيا لكرة القدم في تاريخه، وسيمثل روسيا في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وجرت المباراة على أرضية ملعب "فولغوغراد أرينا" الذي يتسع لـ45 ألف متفرج، ويحتضن 4 مباريات من دور المجموعات خلال نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، وهي:

1- تونس ضد إنجلترا ضمن المجموعة السابعة في 18 يونيو

2- نيجيريا ضد إيسلندا ضمن المجموعة الرابعة في 22 يونيو

3- السعودية ضد مصر ضمن المجموعة الأولى في 25 يونيو

4- اليابان ضد بولندا ضمن المجموعة الثامنة في 28 يونيو