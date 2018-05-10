فيرجسون يخرج من العناية المركزة

ذكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء أن مدربه السابق الاسكتلندي الأسطورة أليكس فيرغوسون الذي خضع لعملية إثر نزيف دماغي، خرج من غرفة العناية المركزة.

وكتب مانشستر يونايتد في بيان عبر توتر "السير أليكس لم يعد بحاجة إلى العناية المركزة وسيتابع تعافيه كمريض نزيل (في مستشفى سالفورد رويال هوسبيتال)".

ومنذ إدخاله إلى المستشفى صباح السبت، لم ينقطع ورود رسائل الدعم من سائر أنحاء العالم عبر الصحافة البريطانية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف النادي في بيانه "كان مستوى الدعم للعائلة غير محدود، لكنها تطلب احترام حياتها الخاصة، وسيكون ذلك حيويا في المرحلة المقبلة من تعافيه".

وذكرت الصحافة البريطانية أن المدرب التاريخي لفريق "الشياطين الحمر" استطاع الثلاثاء الجلوس والتحدث مع عائلته، مبديا إشارات مشجعة لتعافيه.

وقال المدرب الحالي للفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحافي "نحن واثقون. النادي إيجابي، إيجابي جدا".

وأحرز السير أليكس 38 لقبا خلال 27 عاما قاد خلالها مانشستر يونايتد، منها 13 لقبا في الدوري الإنجليزي واثنان في دوري أبطال أوروبا (1999 و2008).