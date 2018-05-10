مدافع ليفربول السابق: الفريق ساهم في تغيير كرة القدم بدوري الأبطال

عبر مدافع ليفربول السابق، مارك لاورنسون، عن إعجابه الشديد بالأداء الهجومي الذي يقدمه الفريق هذا الموسم في دوري الأبطال.

وبات ليفربول من أكثر الفرق إحرازاً للأهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال، بتسجيله ٤٠ هدفاً هذا الموسم.

وحقق الريدز رقماً قياسياً بالمشاركة مع روما، حيث شهدت مواجهتا نصف النهائي بين الفريقين تسجيل ١٣ هدفاً.

وقال مارك لاورنسون لموقع ليفربول: "هجومنا يؤدي ببراعة، نحن نزيح المنافسين بعيداً. لدينا قصور في الدفاع، ولكن هذه هي الحياة".

"أعتقد أن ما حدث في دوري الأبطال خلال الثلاثة شهور الماضية، أحدث تغييراً في كرة القدم. إذا نظرت لربع النهائي ونصف النهائي والفرق التي أحرزت الأهداف وعدد الأهداف، ستجد الأمر رائعاً. أنت أحرزت أربعة أهداف، أنا سأحرز خمسة، هكذا كنا نؤدي".

ومنذ المباراة الأولى في الدور التمهيدي للبطولة، لم يخسر ليفربول حتى تلقى أول هزيمة أمام روما في إياب نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

"الأمور تغيرت كثيراً حقاً خلال الشهور الماضية، وهذا بسبب مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وبالطبع نحن".

وحرص لاورنسون على الإشادة بالمدرب يورغن كلوب، مضيفاً: "أعتقد أنه كان يفكر دائماً في وصولنا للنهائي. إذا نظرت للتشكيل الذي يضعه دائماً ستجد أنه لا يختار سوى الأقوى، حتى أمام بورتو على آنفيلد فعل هذا على الرغم من فوزنا في الذهاب بخماسية نظيفة".