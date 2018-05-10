برعاية أيمن بهجت وعمرو مصطفى والشرنوبي.. أغنية بمناسبة اعتزال حسام غالي (فيديو)

طرحت قناة النادي الأهلي أغنية اعتزال حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق، وذلك بعدما أهدى الكاتب أيمن بهجت قمر الأغنية لـ حسام غالى، ولحنها الفنان عمرو مصطفى وغناها محمد الشرنوبي.





ويقام مهرجان اعتزال حسام غالى، والمحدد يوم الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحى، محمد هانى، باسم على، صبرى رحيل، على معلول، حسام عاشور، حسام غالى، وليد سليمان، أحمد حمودى، ميدو جابر، باكا، محمد شريف، صلاح محسن، مروان محسن، أحمد حمدى، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، عمرو السولية، إسلام محارب، وكريم نيدفيد.



