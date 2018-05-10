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حالة الطقس اليوم الخميس 2018/5/10 في اليمن

الخميس 10/مايو/2018 - 05:06 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 2018/5/10 في اليمن
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس 2018/5/10  في اليمن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2018/5/10  في اليمن:-

حالة الطقس في اليمن:




حالة الطقس اليوم الخميس 2018/5/10 في اليمن
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