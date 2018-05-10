محافظ أسوان يفتتح معرض أهلًا رمضان بتخفيضات تصل لـ 25% (صور)









افتتح اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان معرض " أهلًا رمضان " للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وياميش رمضان بمنطقة الطابية بمدينة أسوان، وذلك بحضور محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، بجانب مسئولى مديرية التموين ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية ووسط حضور كثيف من أهالى المدينة.





وأكد حجازى أن افتتاح هذا المعرض يأتى ضمن 5 معارض تم افتتاحها اليوم على التوازى، وفى نفس الوقت موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد استكمالًا للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين وإتحاد الغرف التجارية وشركات القطاع الخاص لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الاسوانى من خلال توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى وبتخفيضات تتراوح ما بين ( 20 وحتى 25% ) وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعمًا للأسر من محدودى الدخل والأكثر إحتياجًا.





وخلال تفقد المحافظ لأجنحة وأقسام المعرض شدد على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض أهلًا رمضان فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والزيوت والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنة بأسعار السوق المحلي.





ووجه المحافظ مسئولى التموين بضروة تكثيف الحملات التموينية المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة لمراقبة الأسعار والسيطرة على أى عملية غش أو إستغلال للمواطن، بالإضافة إلى ضرورة العمل للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والزحام أمام منافذ البيع وتنظيمهم فى الدخول والخروج لتسهيل حصولهم على السلع لتحقيق الإستفادة لأكبر عدد من المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل.





وأكد حجازى مساندة المحافظة المستمرة لجميع مبادرات شركات القطاع الخاص وتجار الجملة للتوسع فى إنشاء وتنظيم معارض للسلع الغذائية والاستهلاكية بمختلف أنحاء المحافظة على مدار العام لتلبية وسد احتياجات المواطنين من تلك السلع الأساسية والإستراتيجية بالشكل المطلوب وبالكميات المطلوبة وبأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة للمواطن البسيط ومحدودى الدخل والأسر الاكثر احتياجًا، ليتوازى ذلك مع الجهود الحكومية وحرصها على التوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية الكبيرة ومعارض السلع الغذائية والاستهلاكية لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار وخلق روح من المنافسة الشريفة بين القطاعين الحكومي والخاص تعود بالنفع على المواطن البسيط وتلبى جميع احتياجاته بالشكل المطلوب.



