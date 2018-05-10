خالد يوسف: لقائي الأول بـ يوسف شاهين تحول إلى مظاهرة! (فيديو)

كشف المخرج خالد يوسف، عن تفاصيل لقائة الأول بالمخرج يوسف شاهين، عندما كان رئيس اتحاد الطلاب، ووجه له دعوة لحضور عرض أحد أفلامه، وإقامة ندوة لطلاب الجامعة.





وأضاف "يوسف" أنه حصل على موافقة من رئيس الجامعة بحضور "شاهين" وعرض أحد أفلامه، بالرغم من منع عرضها على التليفزيون المصري، مؤكداً أنها كانت "عملة نادرة" في ذلك الوقت.





وتابع "يوسف" أن أمن الجامعة خدعه بإخباره أن القاعة المخصصة ليست متاحة في وقت حضور "شاهين"، وذلك في محاولة لآلغاء الندوة، مؤكداً أنه اتصل بالأخير لإخباره بالأمر.





واختتم "يوسف" أن "شاهين" أصر على الحضور، وقال له: "عندك رجالة تهتف"، مؤكداً أن الطلاب حملوه على أعناقهم في مظاهرة أجبرت أمن الجامعة على فتح قاعة العرض.



