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عبد المنصف يهاجم العشري بسبب تعامله مع اللاعبين الكبار في دجلة

الخميس 10/مايو/2018 - 03:27 ص
عبد المنصف يهاجم العشري بسبب تعامله مع اللاعبين الكبار في دجلة
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أحمد عصام
 


هاجم محمد عبد المنصف حارس مرمي نادي الزمالك ووادي دجلة السابق، ان طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الدجلاوي يعامل اللاعبين الكبار بطريقة سيئة.

وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" الذي يذاع عبر فضائية Ltc : "تفأجت باستبعادي من المباريات مع دجلة بطريقة مهينة، وكنت اتمرن بشكل طبيعي مع الفريق رغم استبعادي".

وتابع : "طارق العشري يجب ان يعلم قيمة اللاعب الكبير وكيفية التعامل معه، وانه يحتاج طريقة خاصة، ولكني راضي عن فترتي مع دجلة بشكل كبير".

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