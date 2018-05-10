"الأختين أيوب" و"كورال القاهرة الإحتفالي" يعلنان تفاصيل حفلهما في مؤتمر صحفي (صور)

أقيم مساء أمس بفندق هيلتون القاهرة المؤتمر الصحفي الخاص بالحفل الموسيقي الذي سيقم السبت القادم في تمام الثامنة مساءا بمسرح الماركي بكايرو و فيستيفال، وعزفتا الاختين بعض الاغاني منها 3 دقات وقدم الكورال اغنية بسبوسة.





وكان كورال القاهرة الاحتفالي قد اطلق بعض حفلاته من سلسلة " موسيقى الشعوب" في مارس الماضي، بينما يمثل هذا الحفل أول تعاون بين الأختين أيوب وكورال مصري و ويعد أول حفل تشارك فيه الأختين معا كفريق واحد في مصر.





يأخذ هذا الحفل المميز الجمهور في رحلة عبر أجمل الأغاني من مختلف بلدان العالم وقاراته الخمس، ويعيد تقديم الأغاني التراثية ومنها "لما بدى يتثنى" و"اه يازين" فى ثوب جديد وبتوزيع مختلف معد خصيصا من أجل سهرة القاهرة.





وعن تلك التجربة يقول المايسترو ناير ناجي : "إن التعاون مع شباب الموسيقى الكلاسيكية الدولي مثل " الأختين أيوب" يمثل لكل عضو من كورال القاهرة الاحتفالي سعادة حقيقية. هذا بالطبع سينعكس بدوره على الجمهور من خلال برنامج مبهر ومتنوع "





كما أعرب فريق " الأختين أيوب" عن سعادته بالتجربة وجاء على لسان أعضائه " إننا نعود لبلدنا الحبيب مصر بفرحة عارمة ونشعر بالإثارة لإطلاق أولى حفلاتنا كـفريق بالقاهرة. نحن سعداء بمشاركة تلك الفرصة مع كورال القاهرة الاحتفالي.. سيكون حفلا مميزا نتذكره جميعا".





أسس كورال القاهرة الاحتفالي عام 2000 المدير الفني للكورال المايسترو ناير ناجي، ويضم الكورال أكثر من 120 عضوا ينتمون لسبع جنسيات ، وتتنوع خلفياتهم التعليمية والمهنية. يجمع بين أعضاء كورال القاهرة الاحتفالي الشغف بالموسيقى والغناء،ويهدف الكورال إلى تعزيز التبادل الثقافي والتذوق الفني للموسيقى في مصر، والمنطقة العربية، وفي مختلف إنحاء العالم. تطور كورال القاهرة الاحتفالي عبر السنين ويضم ريبرتواره مؤلفات الموسيقى الكلاسيكية وتوزيعات لأشهر أغاني التراث العربي، ومؤخرًا أعمال من موسيقى الشعوب.





قدم كورال القاهرة الاحتفالي حفلات متعددة بأرقى الأماكن في مصر، منها دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ودار الأوبرا بالأسكندرية (مسرح سيد درويش)، وقصر المنيل، وقلعة صلاح الدين، وكاتدرائية جميع القديسين، وكنيسة البازليك، وغيرها، وعلى الساحة الدولية، أسر كورال القاهرة الاحتفالي جمهور مسرح محمد الخامس الوطني بالرباط بالمغرب، وشارك كورال فيتوريا بسوازي مونتمورنسي في فرنسا، قبل التوجه إلى مقر اليونسكو بباريس فى عام 2014 ليقدم باقة من أجمل أغاني سيد درويش.





حصد الكورال الجائزة الفضية عن التوزيع العصري للموسيقى العربية في مسابقة "أصوات براغ" للكورالات في جمهورية التشيك عام 2012، و حاز في عام 2016 على دبلومة الجائزة الفضية فئة "الفلكلور مع المصاحبة" في "أوليمبياد الكورالات العالمية بروسيا.





انطلقت سلسلة حفلات "موسيقى الشعوب" في مارس الماضي عندما قدم كورال القاهرة الاحتفالي حفله بالاشتراك مع كورال دوزان وأوتار من الأردن، في الدار بهليوبوليس، تضمنت الأمسية أيضًا مقطوعات شعبية وأغاني فلكورية من التراث المصري والأردني.





اما الثنائى المصرى الاسكتلندى الاختان ايوب فمنذ أول ظهور لهما بقاعة ألبرت الملكية عام 2016، انطلقت الأختين نحو النجومية، لفتت لورا أيوب عازفة الكمان والبيانو وساره أيوب عازفة التشيلو والبيانو انتباه المخرج مارك رونسون الذي قام بتقديمهما إلى ساحة الموسيقى العالمية، أثمر تألقهما السريع عن توقيع عقد مع شركة "ديكا ريكوردس"، وهي واحدة من أكبر شركة تسجيلات في المملكة المتحدة تأسست في مطلع القرن العشرين.





تصدر ألبوم "الأختين أيوب" قائمة الموسيقى الكلاسيكية، و دفع بهما أدائهما لأغنية "كبرياء الأم" لجورج مايكل في الأكاديمية البريطانية لفنون السنيما والتليفزيون إلى رأس قائمة "آي تيونز" في غضون دقائق من إطلاقها، وترشحت الأختان أيوب لنيل جوائز "جلوبال أوورد"، كما حصدتا جوائز "الموسيقى الخالدة والشباب الأسكتلندي".





يستكشف الثنائي "أيوب" العديد من أنواع الموسيقى، بدءًا من الموسيقى الكلاسيكية ووصولًا إلى التراث الأسكتلندي، مع توزيعات ساحرة لموسيقى البوب والجاز والموسيقى العالمية. وامام براعة وابداع الأختين أيوب تفتحت ابواب أرقى القاعات في المملكة المتحدة (قاعة ألبرت الملكية، وقاعة رويال فيستيفال، ومسرح لندن بلاديوم) وأنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، و اعتلتا أيضًا مسارح دار الأوبرا المصرية، والسفارة البريطانية بالقاهرة.