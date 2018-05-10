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تعرف على جملة يوسف شاهين لـ خالد يوسف قبل فيلم "العاصفة" (فيديو)

الخميس 10/مايو/2018 - 03:20 ص
تعرف على جملة يوسف شاهين لـ خالد يوسف قبل فيلم العاصفة (فيديو)
خالد يوسف
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سارة إبراهيم
 
قال المخرج خالد يوسف، إن المخرج يوسف شاهين، هو سبب اتجاه للإخراج منفرداً في فيلم "العاصفة" عام 1999، قائلا: "يوسف شاهين قال لي أكتر حاجة واجعاك هتعرف تعبر عنها كويس".

وأضاف " يوسف" خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، أنه عبر عن غضبه من الاحتلال العراقي للكويت، من خلال فيلم "العاصفة"، مؤكداً أن يوسف شاهين أعطاه رأي إيجابي عندما شاهده للمرة الأولى.

وتابع "يوسف" أن فيلمه حصل على جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكداً أن الجائزة لم تسعده بقدر سعادته بنجاح الفيلم جماهيرياً عنده عرضه بالسينمات.

المزيد عن: يوسف شاهين فيلم العاصفة سينما خالد يوسف
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