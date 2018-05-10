الجنايات تبرئ صحفيين من نشر أخبار كاذبة عن "القوى العاملة"
الخميس 10/مايو/2018 - 03:15 ص
إسماعيل منطاوي
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة التاسعة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز عبدالعال، أمس الثلاثاء، ببراءة كل من الزميلين محمد حسن ربيع الصحفي بجريدة أخبار اليوم، وآية الواحي الصحفية بجريدة الصرح، من تهمة نشر أخبار كاذبة عن ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة سابقًا.
واستمعت المحكمة لمرافعة غلاب حطاب الدفاع الحاضر عن الصحفيين، واستهمل مرافعته بطلب البراءة.
وكانت النيابة أسندت للزميلين تهمة القذف العلني لنشرهما في يوم 15 ،16 من شهر يوليو عام 2014 تقريرين بعنواني "باحث بالقوى العاملة يتهم عشري بإهدار المال العام "، و"مذكرة فساد للوزراء للكشف عن إهدار المال العام"، وقضت بمعاقبة كل منهما بالحبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه.