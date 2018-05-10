الجنايات تبرئ صحفيين من نشر أخبار كاذبة عن "القوى العاملة"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة التاسعة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز عبدالعال، أمس الثلاثاء، ببراءة كل من الزميلين محمد حسن ربيع الصحفي بجريدة أخبار اليوم، وآية الواحي الصحفية بجريدة الصرح، من تهمة نشر أخبار كاذبة عن ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة سابقًا.





واستمعت المحكمة لمرافعة غلاب حطاب الدفاع الحاضر عن الصحفيين، واستهمل مرافعته بطلب البراءة.



