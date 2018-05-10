برشلونة يراقب نجم أياكس الهولندي





يتحرك نادي برشلونة من أجل الإعداد لمشروعه في موسم 2019-2020 ولا يقتصر على التخطيط للموسم المقبل فحسب، إذ ذكرت تقارير إخبارية أن البرسا يتابع لاعب وسط أياكس الهولندي، فرينكي دي يونغ.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أنه إذا كانت الأهداف الرئيسية لبرشلونة للصيف المقبل هي ضم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، ولاعب غريميو، البرازيلي آرثر ميلو، فإن النادي ينظر أيضاً للمستقبل ويتطلع للتعاقد مع دي يونغ لموسم 2019-2020.





وكانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمام المدير العام للبرسا بيب سيغورا، والسكرتير الفني روبرت فيرنانديز، بجوهرتي أياكس الشابين، دي يونغ والمدافع ماتايس دي ليخت.





لكن في حالة المدافع، لا يوجد رغبة ملحة في التعاقد معه، مع الأخذ في الاعتبار بأن النادي الكاتالوني تعاقد الصيف الماضي مع الكولومبي ييري مينا.





أما بالنسبة للاعب وسط أياكس البالغ من العمر 20 عاماً، فيعتبره البرسا، وفقاً لنفس الصحيفة، مناسب تماماً لديناميكية بطل الدوري الإسباني، وأنه سيتمكن من تجديد الدماء في موقع شارف لاعبيه على سن الثلاثين أو تجاوزوه.





وهذا هو الحال بالنسبة للكرواتي إيفان راكيتيتش (30 عاماً) وسيرجيو بوسكيتس (29)، فضلاً عن رحيل "الرسام"، أندريس إنييستا اعتباراً من الموسم القادم.





وفي هذا الإطار، بدأت إدارة برشلونة بالفعل في التحرك من أجل حجز لاعب وسط أياكس حتى عام 2019، إذ قام البرسا بالعديد من الاتصالات مع المحيط الأقرب ليونغ ووكلائه لإخبارهم باهتمام النادي بالتعاقد معه للموسم بعد القادم.





كما يعلم أياكس باهتمام برشلونة بلاعبه، إذ تم إخطار مار أوفرمارس، المدير الرياضي للنادي الهولندي، بأن "البلاوغرانا" يتابع دي يونغ ودي ليخت.



