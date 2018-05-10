سر زيارة مبعوث ريال مدريد لـ"نيمار" في البرازيل





ذكرت تقارير إخبارية أن مبعوث من ريال مدريد اجتمع مرتين مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمناقشة ضم اللاعب الصيف القادم في صفقة قد تصل قيمتها لـ260 مليون يورو.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية اليوم الأربعاء، أن مبعوث الريال اجتمع مرتين مع لاعب باريس سان جيرمان في منزله بريو دي جانيرو.





وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي لديه حليف في محاولة إتمام الصفقة، وهو الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو الذي يحاول إقناع نجم السيلساو بالانتقال لقلعة سانتياغو بيرنابيو.





وأشارت بعض المصادر إلى أن الصفقة المحتملة قد تصل قيمتها لـ260 مليون يورو، علماً بأن المهاجم البرازيلي انتقل الصيف الماضي من صفوف برشلونة لنادي العاصمة الفرنسية في صفقة مدوية وصلت قيمتها لـ200 مليون يورو.