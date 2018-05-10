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راقصة شرقية: أنا قدوة للمعجبين.. وباحثة ترد (فيديو)

الخميس 10/مايو/2018 - 04:57 ص
راقصة شرقية: أنا قدوة للمعجبين.. وباحثة ترد (فيديو)
الراقصة ديانا
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نعيم يوسف
 
قالت الراقصة الشرقية "ديانا"، إنها حاصلة على شهادة جامعية، معقبة: "أنا فنانة وكان لازم أكون مثقفة، لأن أي فنان بيكون قدوة لمعجبينه".

وأضافت "ديانا" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية، أنها قدوة لمعحبينها "لأن حياة الفنان عموما أصبحت مكشوفة على الجمهور، ومن يقتدي بفنان معين ويراه في فيلم أو في حياته الشخصيه"، مؤكدة أنها تحب هذه المهنة. 

وردت أشجان نبيل، باحثة في شئون الأسرة، عليها بأن وسائل الإعلام عملت حالة من التعاطف مع الراقصات، لإظهارهن بأنهن عملن في هذه المهنة نظرا للظروف القاسية.

كما رد عصام عجاج المحامي، قائلا: "هو النايت كلاب بيناقشوا فيه الفضيلة والسياسية".

المزيد عن: وائل الإبراشي راقصة شرقية راقصة العاشرة مساء
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