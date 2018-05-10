ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد يوسف: رفضت وضع اسمي بجانب يوسف شاهين.. وتراجعت لهذا السبب (فيديو)

الخميس 10/مايو/2018 - 02:42 ص
خالد يوسف: رفضت وضع اسمي بجانب يوسف شاهين.. وتراجعت لهذا السبب (فيديو)
طباعة
سارة إبراهيم
 
كشف المخرج خالد يوسف، عن رفضه لوضع اسمه بجانب اسم المخرج الراحل يوسف شاهين، على تتر فيلم "هي فوضى" عام 2007، قائلا: "قلت له انت عايز الناس تحدفني بالطوب".

وأضاف "يوسف" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، أن "شاهين" أصر على وضع اسمه، نظراً لمشاركته في الإخراج، وقال له: "ترضى لي أختم حياتي بكدبة على الناس".

وأعرب "يوسف" عن حبه للمخرج الراحل، مؤكداً أنه قام بإخراج 5 أفلام قبل "هي فوضى"، قائلا: "لو عملت 50 فيلم ويوسف شاهين طلبني مساعد مخرج هروحله".

المزيد عن: يوسف شاهين سينما خالد يوسف المخرج خالد يوسف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 2:50:02 AM