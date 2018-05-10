خالد يوسف: رفضت وضع اسمي بجانب يوسف شاهين.. وتراجعت لهذا السبب (فيديو)

كشف المخرج خالد يوسف، عن رفضه لوضع اسمه بجانب اسم المخرج الراحل يوسف شاهين، على تتر فيلم "هي فوضى" عام 2007، قائلا: "قلت له انت عايز الناس تحدفني بالطوب".





وأضاف "يوسف" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، أن "شاهين" أصر على وضع اسمه، نظراً لمشاركته في الإخراج، وقال له: "ترضى لي أختم حياتي بكدبة على الناس".





وأعرب "يوسف" عن حبه للمخرج الراحل، مؤكداً أنه قام بإخراج 5 أفلام قبل "هي فوضى"، قائلا: "لو عملت 50 فيلم ويوسف شاهين طلبني مساعد مخرج هروحله".



