جاتوزو: التهمت حلزونا حيا لهذا السبب

الدولي الإيطالي السابق جينارو غاتوزه أكل حلزوناً حياً قبل مباراة فاصلة بين فريقه السابق ميلان والعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، بحسب تقارير صحافية بريطانية.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن مدرب فريق ميلان جينارو غاتوزه، كشف عن بعض أسراره خلال فترة لعبه مع الفريق الإيطالي العريق ميلان، وأضافت أن غاتوزه أكل حلزوناً حياً أثناء لعبه بقميص الفريق في 2010، من أجل تخفيف التوتر عن زملائه في الفريق.

وأوضحت "دايلي ميل" أن الدولي الإيطالي السابق، اتخذ قراره "الغريب" بتناول حلزون حي قبل مباراة بين فريقي ميلان ومانشستر يونايتد برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا، مضيفة أن غاتوزه كان يهدف من خلاله قراره هذا مساعدة باقي رفاقه في الفريق لتجاوز الضغوطات الكبيرة، التي تسبق المباريات الحاسمة في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، قال غاتوزه: "قمت بأشياء أسوأ من أكل حلزون حي.. إذ لا يتعلق الأمر هنا بأكل الحلزون على أي حال.. أقول هذا لأنه في تلك اللحظة كانت هناك حاجة للقيام بشيء ما لكسر التوتر".

وتابع مدرب ميلان الحالي: "ليس لدي أي مشاكل في فعل أي شيء، وكنا ساعات قليلة قبل مباراة مانشستر يونايتد، حيث كان هناك ضغط كبير علينا".

يشار إلى أن جينارو غاتوزه يتولى الآن تدريب فريق ميلان، وسيخوض معه أهم مباراة في هذا الموسم، إذ سيلاقي ميلان غريمه يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.