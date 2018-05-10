أتلتيكو مدريد يفتح النار على برشلونة









فتح أتلتيكو مدريد، الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، النار على غريمه المحلي برشلونة، وقال إنه "طفح الكيل" من سلوك بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مطاردة مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان.





وذكرت تقارير أن غريزمان أحد نجوم أتلتيكو يبدو قريباً من الانتقال إلى برشلونة في نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة النادي الكاتالوني في دفع الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو (118.64 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب.





وقال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إنه تحدث إلى وكيل أعمال غريزمان بينما قال لويس سواريز مهاجم الفريق الكاتالوني لمحطة إذاعية في أوروغواي إن التعاقد مع غريزمان لن يتسبب في رحيل أي لاعب آخر.





وقال ميغيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو في بيان بموقع النادي: "طفح الكيل من سلوك برشلونة".





وأضاف أن الحديث "عن مستقبل لاعب يرتبط بعقد حالي قبل أيام من خوض نهائي أوروبي هو افتقار للاحترام نحو أتلتيكو مدريد ومشجعيه".





وأكد مارين أن أتلتيكو صاحب المركز الثاني في الدوري، والذي يواجه أولمبيك مرسيليا في نهائي الدوري الأوروبي يوم 16 مايو (أيار)، أبلغ برشلونة منذ عدة أشهر أن غريزمان ليس للبيع ورفض التفاوض.





وأضاف مارين: "أبلغته (بارتوميو) أن سلوكه لا يتناسب مع نزاهة المنافسة خاصة أننا كنا نتنافس على اللقب وكان برشلونة يطارد باستمرار أحد أهم لاعبي تشكيلتنا".



