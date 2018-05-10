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عاجل.. أول تعليق أمريكي على القصف المتبادل بين إسرائيل وسوريا

الخميس 10/مايو/2018 - 02:35 ص
عاجل.. أول تعليق أمريكي على القصف المتبادل بين إسرائيل وسوريا
أرشيفية
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وكالات
 
أيدت وزارة الخارجية الأمريكية ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الداخل السوري، وقالت إن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأن الخارجية الأمريكية أكدت وقوفها مع إسرائيل "في حربها ضد أنشطة إيران الخبيثة".

وأكدت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ الإسرائيلية في ريف دمشق.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق 20 صاروخًا من قبل فيلق القدس الإيراني على هضبة الجولان المحتلة من الداخل السوري.
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