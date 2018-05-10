جمعية الأورمان: توزيع 200 ألف كرتونة رمضان هذا العام



وأضاف "شعبان"، في مداخلة مع برنامج "هو ده" الذي يقدمه طارق علام، المذاع على قناة المحور الفضائية: "أي حد من أهل مصر يحط مليم في الخير بيسمع صداه في كل مكان من أسوان وحتى مرسى مطروح".



ولفت مدير جمعية الأورمان، إلى أنهم بدأوا في توزيع الكراتين في المحافظات الحدودية والبعيدة، مؤكدا أن "الخير اللي حصل في مصر محصلش قبل كدة على الإطلاق".

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية توزع 200 ألف كروتونة في رمضان، ويتم التوزيع في النجوع والقرى من أول حلايب وشلاتين حتى شمال وجنوب سيناء.