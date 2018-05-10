عمرو أديب يسأل زاهي حواس: "هو إحنا فعلا أحفاد الفراعنة؟".. والأخير يرد



وأوضح "حواس" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تغييرات كبيرة حدثت في المجتمع بعد ثورة 1952، معقبا: "إحنا مسلمين أغلبنا وبنتحدث اللغة العربية ولكننا لسنا عرب، وموجودين في أفريقيا وليس فينا 1% من أفريقيا".



وتابع وزير الآثار الأسبق: "إحنا شعب مميز نتيجة صلتنا بالفراعنة"، لافتا إلى أن أي مصري يحصل على الفرصة في الخارج يكون مبدعًا، ولكن في مصر هنا الحقد الموجود داخلنا يمنع التقدم، ويتم قتل النجوم، ولا يريدون أحد أن يكون ناجحًا.

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا للدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق قائلا: "هو إحنا فعلا أحفاد الفراعنة؟"، ليجيب الأخير: "طبعا".