عاجل.. شاهد تصدي الدفاع الجوي السوري للصواريخ الإسرائيلية (فيديو)

صرح مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية.





وقال المصدر العسكري في بيان له، "إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية".





ولم يحدد المصدر العسكري أي شيء عن مكان سقوط الصواريخ إلا أن مصدرا ميدانيا أشار لمراسل سبوتنيك بأن "دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا".





وقال المصدر إن الدبابات الإسرائيلية لا تزال تقصف أطراف مدينة البعث ومحيط بلدة حضر وتل القبع والتلول الحمر وعين التينة.





وأضاف المصدر أن "الجيش السوري رد بعدة رشقات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل سمع على إثرها دوي انفجارات داخل الجولان المحتل وصافرات الإنذار".





وتحدث المصدر عن أن "الرد من قبل الجيش السوري على المواقع الإسرائيلية حقق إصابات دقيقة".





وأكد المصدر "كنا نرصد منذ عصر يوم أمس تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي على شريط فض الاشتباك".





وذكرت مواقع سورية، أن 9 قتلى سقطوا من الهجوم الإسرائيلي، دون تحديد هوية القتلى.