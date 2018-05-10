ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. شاهد تصدي الدفاع الجوي السوري للصواريخ الإسرائيلية (فيديو)

الخميس 10/مايو/2018 - 02:05 ص
عاجل.. شاهد تصدي الدفاع الجوي السوري للصواريخ الإسرائيلية (فيديو)
أرشيفية
طباعة
وكالات
 
صرح مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية.

وقال المصدر العسكري في بيان له، "إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية".

ولم يحدد المصدر العسكري أي شيء عن مكان سقوط الصواريخ إلا أن مصدرا ميدانيا أشار لمراسل سبوتنيك بأن "دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا".

وقال المصدر إن الدبابات الإسرائيلية لا تزال تقصف أطراف مدينة البعث ومحيط بلدة حضر وتل القبع والتلول الحمر وعين التينة.

وأضاف المصدر أن "الجيش السوري رد بعدة رشقات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل سمع على إثرها دوي انفجارات داخل الجولان المحتل وصافرات الإنذار".

وتحدث المصدر عن أن "الرد من قبل الجيش السوري على المواقع الإسرائيلية حقق إصابات دقيقة".

وأكد المصدر "كنا نرصد منذ عصر يوم أمس تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي على شريط فض الاشتباك".

وذكرت مواقع سورية، أن 9 قتلى سقطوا من الهجوم الإسرائيلي، دون تحديد هوية القتلى.

المزيد عن: الجيش السوري الاحتلال الإسرائيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
x
12:00
الكويت - أساسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
x
20:45
مانشستر يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الصفاقسي
x
16:30
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
x
16:30
شبيبة القيروان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/10/2018 2:50:02 AM