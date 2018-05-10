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جاتوزو بعد خسارة كأس إيطاليا: الهزيمة مؤلمة وعلينا التركيز في الدوري

الخميس 10/مايو/2018 - 01:59 ص
جاتوزو بعد خسارة كأس إيطاليا: الهزيمة مؤلمة وعلينا التركيز في الدوري
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ريهام عبد المحسن
 

 

صرح جاتوزو المدير الفني لميلان عقب خسارة كأس إيطاليا على يد يوفنتوس برباعية نظيفة بأن الهزيمة مؤلمة وأن عليهم التركيز في الدوري.

وقال جاتوزو في تصريحات لراي سبورت نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "هذه هي كرة القدم بالنسبة لك. لا أعتقد أن النتيجة عادلة لأننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول. عندما ترتكب أخطاء كهذه ضد ناد عظيم مثل يوفنتوس فإنهم يجعلون لدفع ثمنها. علينا تقبل هذه الخسارة حتى إذا كنا نلعب بشكل...



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