والد نجم فالنسيا يرد على حقيقة انتقاله لنابولي





نفى والد البرتغالي جونزالو جويديس المعار حالياً إلى فالنسيا من باريس سان جيرمان أنه لا يعرف أي اهتمام من نادي نابولي الإيطالي بنجله.





وقال والد جونزالو روجيريو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي من CalcioNapoli24 Live :"هذا الموسم كان مهماً جداً بالنسبة لابني، أعتقد أنه في أسبانيا جيد جداً. الهدف المستقبلي هو اللعب في دوري الأبطال ولكن لا يزال هناك الكثير للتحسن".





واختتم نجل جويديس تصريحاته قائلاً : "النجم الموجود في منصة الإطلاق يعمل كل يوم للنمو والوصول إلى أهداف أكثر أهمية. هل هناك أي اهتمام من نابولي؟ لا أعلم، لكن من المؤكد أنه سيتبعه نابولي والعديد من الأندية الأخرى ".





يذكر أن جويديس سجل أربعة أهداف وتسع تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم لصالح فالنسيا. وأنه يقدم مستوى طيب مع النادي الإسباني هذا الموسم ويعمل فالنسيا على الاحنفاظ به ولكنه يستقطب اهتمام الأندية الأخرى من القارة.