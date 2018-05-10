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بعثة الأهلي تُنهي إجراءات سفرها للإمارات

الخميس 10/مايو/2018 - 01:34 ص
بعثة الأهلي تُنهي إجراءات سفرها للإمارات
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علي نبوي
 

الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات.

وتستعد البعثة للسفر الى الإمارات لمواجهة أياكس الهولندي فى مهرجان اعتزال حسام غالى بعد غد، الجمعة، بمدينة العين الإماراتية.

وكان عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرصوا على أداء صلاة العشاء داخل مطار القاهرة قبل السفر الى الإمارات.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات في الثانية عشرة والربع صباح غد، الخميس، لخوض مهرجان اعتزال حسام غالي، المقرر له بعد غد، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

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