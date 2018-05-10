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زاهي حواس: كل البيوت في المطرية مبنية فوق آثار

الخميس 10/مايو/2018 - 05:17 ص
زاهي حواس: كل البيوت في المطرية مبنية فوق آثار
الدكتور زاهي حواس
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن كل البيوت في المطرية مبنية فوق آثار، موضحًا أن الآثار في الطين والمياه، لافتا إلى أن مصر الحديثة كلها مقامة فوق مصر القديمة، وكل بلد في مصر بها آثار.

وأضاف "حواس" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أننا كشفنا حتى الآن 30% من الآثار، ومازال 70% في باطن الأرض.

وتابع، أن هناك اكتشافات كثيرة حدثت مصادفة، ومثلا في مرة وقع حصان "هوارد كارتر" فاصطدم بتمثال أثري، والمومياوات الذهبية أيضا تم اكتشافها بعد سقوط حمار.
المزيد عن: مصر عمرو أديب زاهي حواس الأثار
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