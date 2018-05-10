أليجري بعد التتويج بكأس إيطاليا: نركز على هدفنا القادم





صرح ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عقب الفوز على ميلان برباعية نظيفة في نهائي كأس إيطاليا بأنهم يركزون على هدفهم المقبل وهو التتويج بالدوري.





وقال أليجري في تصريحات لراي سبورت نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "هذا هو أول كأس لنا هذا الموسم. اللاعبين كانوا مذهلين ويستحقون الفوز. الجميع قاموا بعمل جيد وهذا هو ما نحتاجه. عندما نلعب هكذا يصبح من الصعب على أي أحد أن يهزمنا. يمكننا الآن أن نحتفل قليلاً كانت المباراة صعبة للغاية في الشوط الأول ولكن بعد ذلك انفتحت الأمور في الشوط الثاني وبقينا هادئين وتبعنا النتيجة".





واختتم أليجري تصريحاته قائلاً :"خوان كوادرادو؟ لقد حقق أداءً جيدًا ونحن جميعًا سعداء بهذه النتيجة الرائعة. وكما قلت سوف نحتفل الآن بهذا الفوز الليلة وسنعيد التركيز على هدفنا القادم وهو لقب الدوري من الغد".





يذكر أن يوفنتوس سيواجه روما في المباراة المقبلة له في الدوري ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين متبقيتين له في الكالتشيو له للفوز بلقب الدوري.