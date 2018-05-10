سما المصري ورحلة مع الإثارة في غرفة نومها قبل أيام من عرض برنامجها الرمضاني (صورة)

أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري، حالة جدل واسعة بنشرها صور من غرفة نومها عبر «إنستجرام».





سما المصري، علقت على الصورة قائلة: «بفكر أتجوز باه وأريحكوا مني بس اللي هيتجوزني ذنبه إيه لما ع الصبح يلاقي واحده بالخلقة دي قدامه، دا الواحد وهو صاحي من النوم عامل ذي اللي مضروب 100 جزمه على دماغه»، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات جمهورها الذي وصفها بالجريئة.





يذكر أن سما المصري، أثارت الجدل مؤخراً بعد ما أعلنت عن تقديمها برنامجا دينيا في رمضان تطل فيه بالحجاب رغم شهرتها من خلال الكليبات المثيرة، وتقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، الاثنين، قيد تحت رقم 2974 لسنة 2018 ضد سما المصري؛ اتهمها فيه بإهانة المشاعر الدينية للمصريين، وطالب البلاغ بإجراء تحقيقات فورية وعاجلة في وقائع البلاغ المقدم.



