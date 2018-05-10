بيناتيا بعد التتويج بكأس إيطاليا : كان واحدًا من أهدافنا

صرح بيناتيا نجم يوفنتوس الذي شارك في فوز السيدة العجوز الكاسح على ميلان برباعية في نهائي كأس إيطاليا وسجل منها هدفين بأن التتويج بالبطولة كانت أحد أهدافهم.

وقال بيناتيا في تصريحات لراي سبورت نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "إنه لأمر رائع أن يرى مشجعينا هذا السعادة وهذا الفخر لنا، كان واحدا من أهدافنا وفعلنا ذلك. يوفنتوس يفعل دائمًا دائما أشياء مذهلة وهذه ليست المرة الأولى. فريقنا إعاد كتابة تاريخ كرة القدم الإيطالية. إنها ميزة اللاعبين الأصغر سنا والأكبر سنا أيضا.لدينا دائمًا عقلية الفوز، بعد خطأي في مرمى كوليبالي، قال الجميع بأني لست لاعبا جيدا وأردت أن أجيب بأفضل طريقة ممكنة، أنا سعيد لأنني ساعدت يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري، نعم هذا هو هدفنا الرئيسي ونحن قريبون جدا من المجموعة. حسنا، عندما يكون لديك قادة مثل بوفون وكيليني وبارزاجلي ومارشيزيو وليشتشتاينر تتبع خطاهم. نحن سعداء جدًا".