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وزير التموين: هكذا سنسد الفجوة في نقص الأرز

الخميس 10/مايو/2018 - 05:09 ص
وزير التموين: هكذا سنسد الفجوة في نقص الأرز
علي المصيلحي وزير التموين
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نعيم يوسف
 
قال علي المصيلحي، وزير التموين إن الاستهلاك المحلي من الأرز حوالي مليون و100 ألف فدان، وهو من المحاصيل التي تأخذ مياة كثيرة، ولذلك قررت الحكومة أن يتم زراعة 800 ألف فدان فقط.

وأشار الوزير في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، الأربعاء، إلى أنه سيتم سد هذه الفجوة بالاستيراد، معقبا: "لا يمكن هنسمح إن الرز ميكونش موجود في مصر".

ولفت إلى أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها في القمح، مشيرا إلى أنه كان لا يتمنى ذلك لأن الأرز المصري جودته عالية، مؤكدًا أن المياه موضوع استراتيجي هام ويجب النظر إلى ذلك.
المزيد عن: وزير التموين علي المصيلحي المياة الأرز
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