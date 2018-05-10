وزير التموين: هكذا سنسد الفجوة في نقص الأرز



وأشار الوزير في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، الأربعاء، إلى أنه سيتم سد هذه الفجوة بالاستيراد، معقبا: "لا يمكن هنسمح إن الرز ميكونش موجود في مصر".



ولفت إلى أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها في القمح، مشيرا إلى أنه كان لا يتمنى ذلك لأن الأرز المصري جودته عالية، مؤكدًا أن المياه موضوع استراتيجي هام ويجب النظر إلى ذلك.

قال علي المصيلحي، وزير التموين إن الاستهلاك المحلي من الأرز حوالي مليون و100 ألف فدان، وهو من المحاصيل التي تأخذ مياة كثيرة، ولذلك قررت الحكومة أن يتم زراعة 800 ألف فدان فقط.