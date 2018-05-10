عاجل.. لحظة قصف الجيش السوري عدة مواقع للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أعلن مصدر ميداني سوري، اليوم الخميس، أن الدبابات الإسرائيلية استهدفت أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط العسكرية ببلدة حضر في الجولان جنوب غربي سوريا.





وقال المصدر الميداني لمراسل "سبوتنيك": "الدبابات الإسرائيلية تستهدف أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط العسكرية ببلدة حضر في الجولان جنوب غرب سوريا".





وأضاف المصدر: "الجيش السوري يرد بعدة رشقات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل"، مشيرًا إلى "سماع دوي انفجارات داخل الجولان المحتل ودوي صافرات الإنذار ".



