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نجل خالد صالح يظهر في رمضان من خلال هذا المسلسل (صورة)

الخميس 10/مايو/2018 - 01:10 ص
نجل خالد صالح يظهر في رمضان من خلال هذا المسلسل (صورة)
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الفجر الفني
 
كشف الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، عن دوره في مسلسل "نسر الصعيد"، والذي يشارك فيه مع الفنان محمد رمضان.

ونشر أحمد خالد، صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، من كواليس تصوير المسلسل وصورة الأفيش، وعلق عليها قائلًا: "اللي ييجي علي ولاد عّم ميشوفش غير الغم، ثقه في الله الواحد رقم واحد رمضانيات، نسر الصعيد"، ويجسد شخصية شاب يدعى منصور القناوي، وهو ابن عم محمد رمضان في العمل.

مسلسل "نسر الصعيد"، يشارك فيه إلى جانب محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا ومحمد حاتم وعايدة رياض ومحمد عز وعائشة بن أحمد وباسل الزارو، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.

يُذكر أن هذه هي التجربة الثانية لأحمد خالد صالح، في التمثيل بعد مشاركته في مسلسل "30 يوم" العام الماضي، مع آسر ياسين وباسل خياط.
نجل خالد صالح يظهر في رمضان من خلال هذا المسلسل (صورة)
المزيد عن: خالد صالح الفنان الراحل خالد صالح أحمد خالد
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