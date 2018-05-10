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لميس جابر: لست متفائلة بضبط الانفلات الحادث في الأعمال الدرامية

الخميس 10/مايو/2018 - 04:15 ص
لميس جابر: لست متفائلة بضبط الانفلات الحادث في الأعمال الدرامية
لميس جابر
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نعيم يوسف
 
قالت لميس جابر، عضو مجلس النواب، إنها ليست متفائلة بضبط الانفلات الحادث في الأعمال الدرامية، لافتة إلى أنه من المفترض تحذيرهم قبل بدء الكتابة والعمل من العام الماضي.

وأضافت "جابر" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن مسلسلات رمضان العام الحالي سيكون بها الكثير من العنف، معقبة: "لازم نعترف إن غياب الدولة وقع الدنيا".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه قبل عام 2011، لم يكن هذا الانفلات موجودا، مؤكدة أن الإنتاج أصبح "بزنيس"، و"أي تاجر بطاطس يقدر ينتج".

ولفتت إلى أن الرقابة لم تكن سيفا على رقبة المبدعين، بل كان هناك معايير يلتزم بها الناس.
المزيد عن: مسلسلات لميس جابر صدى البلد رمضان
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