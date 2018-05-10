عمرو أديب: أعتز بحواري مع محمد صلاح أكثر من ميسي ونيمار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حواره مع اللاعب الدولي محمد صلاح لا يتعلق بكرة القدم، ولكن هدفه اظهار مكانة "صلاح" في الخارج الآن، وكيف تطورت شخصيته بشكل مذهل.



وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم "، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن "صلاح" أدلى في الحوار برأيه حول كأس العالم لم يسمعه أحد من لاعب آخر، مشيرًا إلى أنه يعتز بحواره معه أكثر مما يعتز بحواراته مع ميسي ونيمار، لأن "صلاح" ابن بلده.



ومن المقرر أن تعرض فضائية ON Ent، الساعة 9:30 من مساء الجمعة المقبلة، حوار الإعلامي عمرو أديب مع لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، ومهاجم نادي ليڤربول، محمد صلاح.

