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ظافر العابدين يوجه رسالة لمعجباته في بورسعيد (فيديو)

الخميس 10/مايو/2018 - 01:05 ص
ظافر العابدين يوجه رسالة لمعجباته في بورسعيد (فيديو)
ظافر العابدين
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الفجر الفني
 
بعد أن تسببن في تعطيل تصوير مسلسله "ليالي أوجيني" بسبب محاصرتهن له لالتقاط الصور معه، وجه الفنان التونسي ظافر العابدين رسالة خاصة لمعجباته في بورسعيد.

الفنان التونسي نشر مقطع فيديو، من زيارته الأولى لبورسعيد خلال تصوير مسلسله هناك، على حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، والذي ظهر فيه وهو يلتقط الصور التذكارية مع المعجبات.

ظافر وجه رسالة خاصة لمعجباته، حيث وعدهن بزيار ثانية، بقوله: "عشان محدش يزعل.. راجعلكم تاني.. اشحنوا موبايلاتكم #بور_سعيد #بور_فؤاد #أكشن_تاني_مرة #ليالي_أوجيني #رمضان_2018".

وكان ظافر العابدين قد فوجيء خلال زيارته الأولى ببورسعيد بتوافد عدد كبير من المعجبات إلى موقع التصوير لرؤيته، وقمن بمحاصرته والتقاط الصور التذكارية معه، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى، وتعطل التصوير لفترة طويلة.

المزيد عن: ليالي أوجيني ظافر العابدين دراما رمضان 2018 دراما رمضان الفنان ظافر العابدين
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