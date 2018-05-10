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وزير التموين: تنقية البطاقات قبل 30 يونيو

الخميس 10/مايو/2018 - 04:01 ص
وزير التموين: تنقية البطاقات قبل 30 يونيو
علي المصيلحي وزير التموين
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نعيم يوسف
 
قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن هناك أشخاص كثيرين لديهم سيارات مرسيدس، و"بي إم دبليو"، ويحصلون على العيش المدعم بـ5 قروش، وبعض الناس أبنائهم في مدارس دولية ولديهم بطاقات تموين.

وأشار الوزير في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، إلى أن هناك لجنة من وزارة التضامن، والتموين، والرقابة الإدارية تعمل على تنقية جداول التموين، وقبل 30 يونيو، سيتم إزالة من لا يستحق.
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