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حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)

الخميس 10/مايو/2018 - 12:56 ص
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
مديحة كامل
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الفجر الفني
 
تفاصيل حياة الفنانة مديحة كامل كانت من أكثر القصص الدرامية التي تداولتها الصحافة فكانت فنانة جريئة تحب فنها وتقدم ما يطلبه المخرج مهما كان.

يوميات مديحة كامل طبقا لما روته ابنتها بعد وفاتها كانت لهو وسكر وابتعاد كامل عن الاستقرار والحياة الهادئة.

شاركت في عشرات الأفلام التي وضعتها في مصاف النجمات الأولى وكان فيلم الصعود إلى الهاوية الذي قدمت فيه دور جاسوسة تعمل لصالح إسرائيل نقطة الانطلاق القوية لها في عالم السينما.

قدمت في الدراما التليفزيونية مجموعة من الأعمال أهمها مسلسل البشاير مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

كان آخر أفلامها في السينما فيلم بوابة إبليس والذي أعلنت خلاله اعتزالها التمثيل وتم الاستعانة بدوبليرة لاستكمال بقية مشاهدها في الفيلم.

تفرغت مديحة كامل للعبادة وابتعدت تماما عن الأضواء ولم تفكر في العودة مطلقا حتى ماتت متأثرة بمرض القلب الذي ظلت تعاني منه لسنوات بعد أن ارتدت الحجاب.

مجموعة من الصور النادرة التي نشرت على أغلفة المجلات وصفحاتها خلال فترتي السبعينات والثمانينات تظهر الجمال الذي كانت تتمتع به الفنانة الراحلة.
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
حياتها مليئة بالغموض والإثارة.. مديحة كامل قبل الاعتزال وارتداء الحجاب (صور)
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