زاهي حواس: "أي اكتشاف فرعوني مهم هيجيب فلوس أكتر من البترول"

قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن السياحة هي أهم شيء في العالم، وأي اكتشاف هام للآثار سيأتي بأموال أكثر من البترول، لأن الكشف سيؤدي لزيادة السياحة خلاف الأموال الناتجة من نقل هذا الحدث عبر قنوات الفضاء.



وتابع "حواس"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أنه يبحث عن مقبرة زوجة توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن توت تزوج وعمره 8 سنوات واستمر زواجهما لأكثر من 10 سنوات.



وأضاف: "لو اكتشفت مقبرة زوجة توت عنخ آمون، ولا تقولي بترول ولا أي حاجة، ده موضوع يقلب الدنيا، وهيزيد قوة مصر الثقافية".

