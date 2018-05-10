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"دعم مصر" يناقش تفعيل النادي السياسي والحوارات المجتمعية (صور)

الخميس 10/مايو/2018 - 12:58 ص
دعم مصر يناقش تفعيل النادي السياسي والحوارات المجتمعية (صور)
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ناقش المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر في اجتماعه برئاسة النائب المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف، تفعيل الدور التنموي لمراكز تنمية المجتمع التابعة للائتلاف والتواصل مع المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في شتى المجالات.

وبحث الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بلقاءات النادي السياسي وعددا من مشروعات القوانين التي تحتاج التعديل من بينها، قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إضافةً التنسيق لعقد  حوارات مجتمعية لعدد من الملفات الخاصة بمشروعات القوانين المختلفة، وذلك بمشاركة  خبراء وكوادر من الائتلاف.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع "شغلك في قريتك"، وقطع الأراضي التي سيتم تخصيصها باسم الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب الشراكة مع المؤسسات المعنية بالعمل المجتمعي التنموي.
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